英媒揭露 英軍擬妥俄烏開戰後撤離

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）俄烏局勢緊繃，西方國家表態支持烏克蘭並警告俄軍莫輕舉妄動。但英國媒體揭露，英軍指揮高層已擬妥應變計畫，在俄軍侵烏時將英軍部隊自烏克蘭撤離。

英國「每日快報」（Daily Express）指出，現部署於烏克蘭的英軍有100多人，與波蘭、美國、加拿大部隊一同擔任烏軍的訓練與顧問角色。但在英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表態英軍「極不可能」在烏克蘭境內與俄軍作戰後，軍方著手草擬撤退方略。

美國Maxar Technologies公司的衛星影像顯示，克里米亞一座俄國陸軍基地，出現一支由數百輛坦克和裝甲車組成的新旅級單位。

莫斯科也已修改規定，允許陣亡官兵埋在戰區而不用運回國內；儘管俄國多次否認有侵烏計畫，但此舉被廣泛視作俄軍有意揮師的信號。俄軍25日在美俄即將談判前夕出人意表自烏克蘭邊界撤回1萬人，但目前陳兵俄烏邊境的俄軍仍達9萬之譜。

「每日快報」指出，英軍高層正全般檢視「軌道行動」（Operation Orbital）計畫，以確保英軍能在俄國揮師後全員安全撤離。

消息人士透露，目前英軍大多駐於烏克蘭西部的亞沃利夫（Yavoriv），撤入波蘭只有很短的距離，在烏克蘭首都基輔的一個參謀小組也會在需要時撤往波蘭；在敖德薩（Odessa）負責訓練海軍的英軍幹部，已返國過耶誕假期。

報導指出，屆時撤退令將由英國三軍聯合作戰司令史垂克蘭（Charlie Strickland）下達。耶誕期間他的屬下會在位於諾斯伍德（Northwood）的英國三軍常設聯合總部（Permanent Joint HQ）待命，監控情勢，每天向史垂克蘭更新動態兩次。

俄國2014年兼併克里米亞後，英國便為烏克蘭部隊提供短期訓練，屬於國際力挺烏克蘭計畫的一部分。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）重申，英國「堅定不移」支持烏克蘭，要求俄國降溫緊張局勢。（譯者：陳亦偉）1101230