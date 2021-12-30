泰國新年後觀察2週 若疫情升溫實施限制措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國將從明天開始展開為期4天的新年連假，泰國總理要求各府府尹密切注意民眾是否遵守防疫規範，新年假期結束後觀察2週，若疫情升溫，政府將重新實施更多限制措施。

由於擔心變種病毒Omicron擴散，曼谷市政府取消轄下單位舉辦的跨年活動，不過私人機構舉辦的活動只要已經得到政府許可仍可以照常進行，但必須遵守防疫規定，曼谷就有好幾個由百貨公司舉辦的跨年活動，其餘觀光勝地如清邁、普吉以及巴達雅都有跨年活動。

但擔憂疫情發展趨勢，泰國政府已建議政府公務員在新年假期結束後的兩週居家辦公，並呼籲私部門跟進。「泰詢問報」（Thai Enquirer）報導，總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）要求各府府尹在新年假期期間持續注意大家是否遵守防疫規定，如果2週觀察期後確診病例有增加趨勢，政府將會實施更多限制措施。

泰國自今年4月爆發第三波疫情，在8月突破單日2萬例達到高峰，隨後疫情趨緩，政府從9月起逐步取消各項限制措施，過去這週已降至每天2500例左右，不過今天微幅增加超過3000例來到3037例。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨著變種病毒Omicron疫情逐漸擴散，泰國今天通報境內已有934例Omicron病例，其中577例是境外移入，357例是社區感染。

公共衛生部日前分析指出，如果不加快推動疫苗接種和篩檢，以及擴大社交距離，明年3月前單日病例可能達到3萬，病故人數可能超過160人；如果收緊防疫限制，單日病例則可能在2月達到高峰，來到1萬4000例，病故人數可能低於60人。（編輯：林憬屏）1101230