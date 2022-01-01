馬克宏新年談話 盼2022成為歐盟轉捩點

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天對全國發表談話指出，2022年將是歐洲聯盟（EU）的「轉捩點」。

再過4個月，法國將舉行總統大選，現年44歲親歐盟的馬克宏將尋求連任，目前他的聲勢稍佔上風。今天歲末談話中，他讚揚歐盟為歐洲大陸取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的角色功能，並為2022年各國將推出的振興計畫提供資金。

馬克宏在總統府艾里賽宮（Elysee palace）花園錄製這13分鐘新年談話，他說：「2022年對歐洲而言，必將是個轉捩點。」

「近年來我們歐洲大陸有如此多的責難，他們說，歐陸意見分歧、無法達成集體計畫，逐漸沒落。」

馬克宏說，COVID-19疫情危機「展現出我們歐洲不僅可以發揮作用，並且也是希望的源頭。」

法國將在2022年元旦接棒歐盟輪值主席國，觀察家預期馬克宏將以此作為他個人競選連任的題材。

在列出諸如邊境控管、歐洲防衛、氣候變遷和性別平等優先要務清單之前，馬克宏說：「每隔13年才輪到擔任歐盟主席，你們可以相信在這段期間我會確保完成承諾；對各位而言，這是一個進步的時刻。」

為慶祝法國開始擔任為期6個月的歐盟輪值主席，新年除夕夜全國各地歷史建物都掛上歐盟的藍色旗幟，包括艾里賽宮和艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

法國在本週寫下單日新增20萬病例新高紀錄，馬克宏說：「未來數週將會很艱難。」但「2022年可能會是我們擺脫疫情的一年」。

法國政府取消巴黎傳統的新年除夕煙火秀，全國各地夜店也都關閉，並禁止酒吧內跳舞。他說，由於法國的疫苗覆蓋率高，「我們可以克服這波疫情。」

至於4月總統大選，馬克宏呼籲全國維持「團結」、「繼續尊重歧異」作結，他委婉批評極右翼民族主義對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）與澤穆爾（Eric Zemmour）；馬克宏認為澤穆爾是煽動分裂者。

馬克宏敦促「團結一致、心懷善念」，最後他說：「歐洲萬歲、法國共和萬歲！」（譯者：紀錦玲/核稿：曹宇帆）1110101