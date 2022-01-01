教宗方濟各新年布道 呼籲終止對女性暴力行為

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（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天新年布道時，大力疾呼終止對女性的暴力行為，並表示這是對上帝的侮辱。

路透社報導，現年85歲的方濟各今天在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）舉行彌撒。1月1日是羅馬天主教的天主之母聖瑪利亞節，也是世界和平日。

方濟各今天看來狀態很好，昨天他原定要主持除夕晚禱，但在最後一刻臨時換人上場，梵蒂岡未說明臨時換人的原因。

今天彌撒開始時，方濟各從教堂的中央通道進場走完全程，昨晚他則是從靠近祭壇的入口進場，之後坐在場邊。

方濟各有坐骨神經痛問題，導致他腿痛，有時候疼痛發作讓他無法長時間站立。

方濟各的新年布道圍繞母性和女性的主題展開，他說母親和女性將生命之線維繫在一起，並大力疾呼停止對她們施暴。

方濟各說：「母親賦予了生命，女性使世界團結在一起，讓我們加倍努力促進母親的權益，並保護女性。」

上個月方濟各在一個義大利電視節目中，告訴一名遭前夫毆打的女性，男人對女人施暴的這種行為「近乎等同於撒旦」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於將近兩年前爆發至今，方濟各曾數次表示反對家庭暴力。疫情相關的限制措施使許多女性被迫與施暴者困在一起，家暴在許多國家因此有所增加。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110101