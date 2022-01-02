家扶中心與菲律賓機構合作 助小島貧童翻轉人生

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台灣家扶基金會菲律賓分事務所與非營利組織（NPO）小學合作，在菲國南部施亞高島建造太陽能供水站，並提供平板電腦給因疫情無法到校的弱勢學童。圖為NPO小學學童，攝於12月9日。中央社記者陳妍君施亞高島攝 111年1月2日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）台灣家扶基金會菲律賓分事務所與非營利組織（NPO）小學合作，在菲國南部施亞高島建造太陽能供水站，並提供平板電腦給因疫情無法到校的貧困學童，希望幫助他們翻轉人生。

強颱雷伊12月16日重創菲國，島上包括機場和政府建築等基礎建設幾乎全毀，供水站太陽能板毀損、水管也扭曲移位，但菲律賓家扶中心將先協助貧困家庭解決迫在眉睫的生活物資需求，再投入供水站重建，讓貧童們重新有潔淨的水可以使用。

這座供水站由菲律賓家扶中心捐助給菲國非營利組織「希望學校」（Espoir School of Life），於12月上旬啟用。根據「希望學校」網站簡介，Espoir是法文「希望」之意；這所小學位於鄰近施亞高（Siargao）機場的德卡曼鎮（Del Carmen），創辦人是法國人。

希望學校負責人拉巴卡（Jerlyn Rabaca）說，小學所在社區居民因施亞高機場道路拓寬，被迫搬遷到這個地區。他們多數在工地打工或務農、捕魚為生，收入不穩定，只希望每天的工資能維持家計。

拉巴卡告訴中央社記者，希望學校目前有96名學生，社區裡幼兒園到4年級孩童都到這裡上學。「我們希望每年增加一個年級，直到12年級。期盼到時候，我們給予他們的訓練能讓他們得以申請大學獎學金，因為這是他們有機會進入大學的唯一途徑。」

她表示：「這裡一切免費，包括制服、學用品，甚至蠟筆和鉛筆。因為我們相信我們必須提供這些孩子免費教育和可能的人生選項，讓他們有足夠知識做出正確的抉擇。」

拉巴卡說，社區居民的心態是，「因為他們出身貧乏，他們會一直貧困下去。因為如果你住在一個偏遠或與世隔絕的地區，你是看不到機會的。這就是為什麼我們在這裡創立學校，開展不同的計畫，試圖讓他們看到不同的機會，他們才會開始有夢想」。

她表示：「我們的目標一直是透過優質和免費教育，我們可以終結貧困循環。」

菲律賓家扶中心代表張凱莉說：「除了都市貧窮議題以外，我們也非常關注小島，因為小島是完全不一樣的需求。像是他們用水非常困難，像小島雖然很常下雨，可是它集水或挖井都不是這麼容易。所以他們在學校要用水，就必須要買水。」

另外，她表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很長一段時間學生只能待在家裡接受線上課程，可是島上網路普及率很低，連線也有問題。所以家扶中心於2020年展開平板交換計畫，讓學生可以每天到學校拿平板電腦，上完課再交給下一個家庭的學生，以獲得正常學習機會。

不過，家扶中心捐助的供水站12月9日啟用，短短一週後，雷伊颱風就侵襲菲律賓中部和南部。強颱登陸當天，社區和學校屋頂全部坍塌，希望學校師生倉皇奔逃，還有一名家長不幸罹難。

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菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）數據顯示，截至12月31日，雷伊造成菲國405人喪生、1147人受傷、82人下落不明，445萬7846人受災，50萬626人無家可歸。

張凱莉表示，風災後島上斷水斷電，「機場也毀掉了，市政府也毀掉了，還有整個學校建築物的屋頂都掀掉了」。家扶中心將先提供社區急難救援物資，未來投入供水站重建時，也將思考在風災頻仍的小島上，如何讓供水站能更永續地使用。（編輯：黃自強/林憬屏）1110102

菲律賓家扶中心與非營利組織（NPO）希望小學合作，在菲國南部施亞高島建造太陽能供水站，並提供平板電腦給因疫情無法到校的弱勢學童。圖為雷伊風災前孩童在校舍草地上玩耍，攝於12月8日。中央社記者陳妍君施亞高島攝 111年1月2日

台灣家扶基金會菲律賓分事務所與非營利組織（NPO）小學合作，在菲國南部施亞高島建造太陽能供水站，並提供平板電腦給因疫情無法到校的貧困學童。圖為雷伊風災前校舍樣貌，攝於12月9日。中央社記者陳妍君施亞高島攝 111年1月2日

強颱雷伊12月16日重創菲律賓，菲國南部施亞高島機場和政府建築等基礎建設幾乎全毀，希望小學所在社區和學校屋頂全部坍塌。圖為災後校舍景象。（Espoir School of Life提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年1月2日