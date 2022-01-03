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印度德里染疫人數激增 可能封城對抗Omicron

2022/1/3 19:37（1/3 20:06 更新）
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印度德里首都轄區最近兩天COVID-19病例激增，逾8成驗出感染Omicron變異病毒株。若情況加劇，德里當局可能封城。圖為德里月光市集人潮。中央社記者林行健新德里攝 111年1月3日
印度德里首都轄區最近兩天COVID-19病例激增，逾8成驗出感染Omicron變異病毒株。若情況加劇，德里當局可能封城。圖為德里月光市集人潮。中央社記者林行健新德里攝 111年1月3日
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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度德里首都轄區最近兩天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例急劇增加，其中逾8成被驗出感染Omicron變異病毒株；若情況繼續惡化，德里將會封城。

德里衛生局長詹恩（Satyendar Jain）今天在記者會上說，德里過去兩天新增的COVID-19病例當中，有84%屬於Omicron。

根據德里衛生局數據，德里昨天通報3194例COVID-19病例，陽性率4.59%；前天為2716例，陽性率為3.64%；這兩天各有一名病例死亡。

詹恩說，根據初步統計，德里今天的COVID-19通報病例已突破4000例，如果數字經確認，將是近8個月來新高。

但他補充，雖然病例急劇增加，只有202人住院，病床位依然充足。

德里已因Omicron肆虐而於上月28日發布「黃色警戒」，關閉學校、電影院，限制商業場所人數。依據德里災害管理署的COVID-19分級反應行動計畫，若陽性率連續兩天超過5%，即可發布「紅色警戒」。

分級反應行動計畫下的警戒分為4級：黃色、琥珀、橘色和紅色，以紅色為最高。紅色警戒相當於封城，全面禁止非必要移動、非民生相關商業場所不得營業，學校、民間及政府部門停止辦公。

有台商觀察到，印度的防疫措施很完善，但多半沒有嚴格落實，市集、商場等處仍然可見嚴重群聚情況；以查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）為例，即使已有宵禁，1月1日仍然發生神廟跨年踩踏事件，導致12人死亡。

另方面為對拉疫情，印度政府今天開始為15歲至18歲的青少年及學生注射國產Covaxin疫苗。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上月26日宣布開放青少年注射疫苗，截至昨天傍晚，已有60萬名印度青少年上網登記。（編輯：陳惠珍）1110103

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