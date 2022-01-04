新年連假後Omicron倍數成長 泰國嚴陣以待

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron病例在新年連假期間倍數成長，公共衛生部呼籲民眾盡快接種加強劑，而已被迫歇業快1年的夜店和酒吧等場所恐怕重新開業無望。

泰國的新年假期從去年12月31日到今年1月3日連放4天，許多泰國民眾會出遊或是回老家，今天是連假後第一天上班日，泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）今天舉行記者會指出，截至目前為止泰國已累計有2062例變種病毒Omicron的病例，比連假前的740例多出2倍將近3倍。

截至目前為止，泰國已經有64.1%的人口完整接種兩劑疫苗，約有9.8%的人口接種第三劑，面對Omicron的威脅，公共衛生部呼籲民眾盡快就近到住家附近的醫院接種第三劑加強劑，而醫護人員、高風險族群以及第一線工作人員將在第三劑打滿後3個月接種第四劑。

而已經被迫歇業將近1年、原定在1月15日可以重新開業的酒吧、夜店、卡拉OK和娛樂場所也因為Omicron的來襲，可能無法如願重新開張。

泰國公視（Thai PBS）報導，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，政府很同情這些業者的處境，有些業者轉用餐廳方式可以繼續經營，但遺憾的是這些業者並沒有遵守防疫規範，他將會反對任何支持這些業者重新開業的提案。

疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）也指出，觀光勝地如巴達雅、普吉、清邁以及烏隆他尼的娛樂場所出現多起案例。阿努廷表示，幸好多數的民眾已經接種疫苗，否則連假期間的疫情擴散可能會更加嚴重。

泰國教育部則授權學校評估各校的狀況，若認為有必要，學校可以採取線上教學方式，減少疫情擴散風險。（編輯：黃自強）1110104