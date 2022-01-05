布魯塞爾航空籲歐盟修規 調降航班管理規則

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）比利時布魯塞爾航空今天表示，COVID-19疫情大流行2年仍未結束，呼籲歐洲聯盟修改規則，調降航班管理規則標準，否則航空公司為保留航班時刻，將被迫進行無意義的空機飛行。

根據比利時公營荷語廣播機構法蘭德斯廣播電視台（VRT）今天報導，歐盟（EU）規則要求航空公司營運一定數量的航班才能保留在歐洲機場的航班時刻，但自2年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行迄今仍未結束，許多航空公司希望能減少航班。

在疫情之前，歐盟規定航空公司有義務執行8成的定期航班，才得以保留航班時刻，雖然疫情大流行之後標準降至5成，但航空界認為標準依然過高。

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報導指出，在現行規定下，航空公司為避免航班未執行，擁有的航班時刻可能需讓給不同的航空公司，因此不計商業成本為飛而飛，比利時的旗艦航空公司布魯塞爾航空公司表示，正因為不能冒著失去航班的風險，必須進行3000次的空機飛行。

布魯塞爾航空表示將與比利時政府一起要求歐盟改變或採取更靈活的規則，否則在接下來的幾個月裡，僅因需遵守規則仍需進行毫無意義的空機飛行。（編輯：陳惠珍/黃自強）1110105