布林肯：美俄會談要成功 俄烏邊境需先降溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天強調，俄羅斯必須降低俄烏邊界緊張局勢，接下來的外交磋商才會成功。他說，「在局勢升級與威脅氛圍下，好比拿槍抵烏克蘭的頭，難以達成實質進展」。

美國與國際社會下星期將與俄羅斯展開3場會談。1月10日，華府與莫斯科將在日內瓦開會，討論安全議題和烏克蘭衝突；1月12日，俄羅斯預計與北大西洋公約組織（NATO）會商；1月13日，俄羅斯則是將和成員包括美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯（Antony Blinken）表示，3場會議登場前，美國和國際社會給了莫斯科兩條路來化解潛在危機，第一條是「外交與局勢降溫」，第二條是透過「嚇阻手段。如果俄方再次侵略烏克蘭，將付出嚴重代價、遭致重大後果」。

布林肯表示，「展開這3場會議是重要的」，但是「如果要取得成果，如果要拿出實質進展，就必須降低緊張局勢」。

他說：「真正的問題在於俄羅斯是否認真看待外交、認真看待局勢降溫。」

布林肯表示，「如果俄羅斯認真尋求外交和降溫這條路，有些事是我們全體可以在相對短的時間內進行的，用以建立更大的信任、降低部分憂慮」。他並沒有具體說明這些建立信任的措施是什麼。

他說：「還有一些議題也可以公開討論，花點時間去處理，尤其是好比軍備控制這方面；軍備控制並非幾週內就能談出協議。」

在德國外長陪同下，布林肯今天警告，如果俄羅斯入侵，恐意味著俄德之間的爭議性北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）將會關閉。

他表示，這條管線「目前沒有通氣，但如果俄羅斯再次侵略烏克蘭，未來肯定很難看到通氣」。

「有些人或許視北溪天然氣2號管線為俄國可以用來對付歐洲的籌碼；事實上，這會是歐洲用來對付俄羅斯的籌碼。」

布林肯並譴責俄方不實陳述「是烏克蘭尋求挑釁與俄爆發衝突」，他說：「這就好比狐狸直指雞群構成威脅，牠別無選擇只能對雞舍發動攻擊。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110106