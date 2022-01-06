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菲律賓禁止童婚 違者處最高12年徒刑

2022/1/6 20:44
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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂今天簽署法案，禁止未成年人結婚。根據英國關懷兒童組織國際培幼會（Plan International），菲律賓童婚人數全球第12多，18歲以下女孩有1/6完婚。

法新社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天簽署並公告的新法，禁止與未成年人結婚或同居，違者將判處最高12年徒刑，安排童婚者也負有相同刑責。

這項法律載明：「國家認為，童婚習俗就是虐童，因為這貶低、侮辱和有損兒童的內在價值和尊嚴。

菲律賓政府表示，這項法律與規範婦女兒童人權的國際公約一致。

然而法律中的部分條文暫緩一年實施，以充當童婚相對普遍的穆斯林和原住民過渡期。

根據聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund）去年公布的報告，全球有5億以上女性是童婚，比率最高的地方在撒哈拉沙漠以南的非洲和南亞。

但近來數據顯示，全球各地的童婚習俗大致上已在沒落中。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110106

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