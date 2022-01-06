俄媒：維和部隊俄空降兵開拔 飛往哈薩克

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）哈薩克因瓦斯價格飆漲引爆大規模示威並進入緊急狀態。俄羅斯媒體稍早表示，俄羅斯軍用運輸機正將正維和部隊的俄軍空降兵分隊載往哈薩克。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，集體安全公約組織（CSTO）發表聲明稱「目前俄羅斯空天軍的軍用運輸機正向哈薩克運送俄羅斯空降兵。這是集安組織維和部隊裡的一部分」。

哈薩克爆發不滿燃料價格飆漲的示威後，示威群眾5日攻佔機場、政府大樓並縱火。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）已解散各部會並宣布進入為期2週的緊急狀態，全國的網際網路都被封阻。

第一大城阿拉木圖的衛生局5日表示，4日晚間的示威造成至少40人住院，包含4名員警在內的7人進加護病房。當地警局表示目前有員警137人、平民53人受傷，全市120輛警車有30輛被焚毀。

托卡葉夫5日向全國發表談話時表示，已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助打擊這些「在國外受過大量訓練」的「恐怖組織」。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事聯盟，成員國均是前獨立國協國家。

集體安全公約組織主席、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在臉書表示，這個軍事聯盟將派遣「集體維和部隊…在有限時間內讓受到外部勢力干預的哈薩克恢復穩定、回歸正常」。（編輯：陳亦偉）1110106