柬埔寨Omicron疫情嚴峻 病毒已進入社區

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）柬埔寨媒體Fresh News報導，柬國衛生部通報，柬埔寨Omicron疫情已經進入社區，患者是一名23歲男子。他在確診之前已造訪柬國多地，疫情可能擴大。

高棉時報（Khmer Times）則報導，這名柬埔寨籍男子去年12月27日自澳洲抵達柬埔寨，至1月5日止，患者在柬國首都金邊（Phnom Penh）多地活動，並前往柬埔寨若干省市旅遊。

綜合柬國媒體報導，這名男子5日前往醫院探病，但病人隨後被驗出遭感染Omicron，由於先前柬國Omicron病例均為境外移入，因此柬國衛生單位提高警覺溯源查出這名男子受感染，目前正釐清感染源。

柬埔寨今天公布新增30例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，均為Omicron病例，也包括前述進入社區感染的Omicron病例。截至目前，總人口數約1600萬的柬埔寨共有12萬621人確診COVID-19，其中180人感染Omicron變異株。（編輯：韋樞）1110109