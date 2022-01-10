澳洲快篩試劑缺貨 業者：中國海關阻撓出口

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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）澳洲的快篩試劑大多來自中國，儘管澳洲聯邦及各州政府致力確保快篩試劑供應穩定，但由於中國海關阻撓出口，導致澳洲短期內難以擺脫快篩試劑缺貨的困境。

澳洲金融評論報（Australian Financial Review）今天報導，澳洲多位不具名醫療產業業者透露，有多批準備出口至澳洲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑遭到中國海關扣留。業者表示，他們不和道中國當局的舉動是因為澳、中政治關係緊張所致，還是因為中國供貨出了問題。

隨著新型冠狀病毒Omicron變異株來襲，澳洲每日新增確診人數高居不下，造成對快篩試劑的需求大增；目前在美國、英國以及全球多個國家均遭遇快篩試劑缺貨的難題。

報導說，澳洲每19個快篩試劑，就有至少14個是中國製造。目前澳洲快篩試劑供貨延誤的數量，高達數以百萬計。

一位不具名醫療產業業者向澳洲金融評論報表示，很多業者在訂購快篩試劑時，本來以為只要等一、兩個星期，但結果一直沒有到貨；照目前的情況看來，估計還要再等一個多月，才有可能到貨。

另一位不具名業者透露，他訂購的快篩試劑被扣在中國海關，目前並不清楚原因為何；他說，澳洲不少同業和他遭遇相同，大家都只能枯等。

報導提到，澳洲有很多機構受到快篩試劑供貨延誤困擾，包括澳洲聯邦衛生部及多個州政府的衛生廳。

維多利亞州（Victoria）一位不具名發言人表示，隨著州的快篩試劑供應受到干擾，州政府致力在供應商和生產商之間媒合協調。維多利亞州政府已訂購4400萬個快篩試劑，預料將會在本月內到貨；在未來數天，州政府將會宣布快篩試劑的分配計畫。

報導又提到，自COVID-19疫情爆發以來，中國政府曾多次阻撓醫療用品出口；例如在2020年疫情爆發初期，中國就一度阻止口罩出口；隨後亦收緊個人防護裝備（PPE）出口。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）昨天表示，澳洲各級政府已訂購共計2億個快篩試劑，其中7000萬個是由聯邦政府訂購；同時民間業者也訂購了「非常大批」快篩試劑。

韓特預告，政府機構、藥局和超級市場的快篩試劑供貨將會增加。他說，目前澳洲出現缺貨的情況，正如全球各地遭遇快篩試劑供不應求的難題一樣。

根據澳洲衛生部9日澳洲東部標準時間（AEST）晚上9時公布最新數字，澳洲24小時內共有7萬2239個新增確診病例；全國目前有299名COVID-19病患在加護病房診治，其中80人需要使用呼吸器。

澳洲金融評論報報導，針對中國海關阻撓快篩試劑出口澳洲，報社已詢問中國駐澳洲大使館，至今未收到回覆。（編輯：郭中翰）1110110