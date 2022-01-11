更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國放寬學校防疫限制 教師工會揚言罷工

2022/1/11 17:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎10日綜合外電報導）破紀錄病例數導致上萬個班級停課，引發家長和教師擔憂之際，法國今天宣布放寬針對學校的COVID-19防疫限制，引起教師工會不滿，甚至揚言罷工。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）告訴法國第2電視台（France 2），受到疫情爆發影響，逾1萬個班級（占全國總數2%）被迫停課，但政府「不會關閉學校或國家」。

據政府最新規定，從11日開始，就算孩子是接觸者，父母也不再有義務立即帶孩子去進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。

在這種情況之下，父母只需替孩子進行居家快篩，之後簽名確認快篩結果，而不需前往政府核准地點進行篩檢。此外，政府將免費提供快篩試劑，民眾可至藥局索取。

法國最大小學教師工會SNUipp-FSU譴責，學校體系出現「難以言喻的混亂」，且「員工間有強烈的被遺棄感和憤怒」，並呼籲13日舉行全國罷工。

SNUipp-FSU秘書長戴維（Guislaine David）批評，總理的聲明是對現任教師的徹底蔑視，這完全無助減少學校染疫人數，反而會導致感染人數增加10倍，因為接下來只要提供家長簽名的證明就夠了。

自疫情爆發以來，法國已有逾12萬5000人病故。隨著近期高傳染力的Omicron變異株將每日染疫人數率推至歷史新高，該國今天通報9萬3896例新增確診。

本月8日，法國各地也有超過10萬人走上街頭，抗議政府計劃進一步限制未接種者的權利。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110111

延伸閱讀
權衡防疫與社會經濟 法國將放寬COVID隔離規定法國疫情升溫 6歲以上者搭大眾交通工具需戴口罩法國面臨疫情大浪 連兩天確診破20萬例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族