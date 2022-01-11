法國放寬學校防疫限制 教師工會揚言罷工

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）破紀錄病例數導致上萬個班級停課，引發家長和教師擔憂之際，法國今天宣布放寬針對學校的COVID-19防疫限制，引起教師工會不滿，甚至揚言罷工。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）告訴法國第2電視台（France 2），受到疫情爆發影響，逾1萬個班級（占全國總數2%）被迫停課，但政府「不會關閉學校或國家」。

據政府最新規定，從11日開始，就算孩子是接觸者，父母也不再有義務立即帶孩子去進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。

在這種情況之下，父母只需替孩子進行居家快篩，之後簽名確認快篩結果，而不需前往政府核准地點進行篩檢。此外，政府將免費提供快篩試劑，民眾可至藥局索取。

法國最大小學教師工會SNUipp-FSU譴責，學校體系出現「難以言喻的混亂」，且「員工間有強烈的被遺棄感和憤怒」，並呼籲13日舉行全國罷工。

SNUipp-FSU秘書長戴維（Guislaine David）批評，總理的聲明是對現任教師的徹底蔑視，這完全無助減少學校染疫人數，反而會導致感染人數增加10倍，因為接下來只要提供家長簽名的證明就夠了。

自疫情爆發以來，法國已有逾12萬5000人病故。隨著近期高傳染力的Omicron變異株將每日染疫人數率推至歷史新高，該國今天通報9萬3896例新增確診。

本月8日，法國各地也有超過10萬人走上街頭，抗議政府計劃進一步限制未接種者的權利。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110111