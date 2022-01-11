越南工人返鄉避疫 統計：220萬人告別大城市

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越南統計總局指出，2021年有超過220萬名農民工在COVID-19疫情期間離開大城市返回家鄉。其中，河內市、胡志明市共計有近百萬人出逃。圖為河內市一名在路邊等待返鄉的工人。中央社記者陳家倫河內攝 110年1月11日

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）越南統計總局指出，去年有超過220萬名農民工在COVID-19疫情期間離開大城市返回家鄉。其中，首都河內市與經濟樞紐胡志明市共計有近百萬人出逃。

西貢時報（The Saigon Times）報導，越南統計總局（GSO）表示，截至2021年12月15日止，胡志明市在疫情期間流失約52.4萬人、44.7萬人告別河內市，南部其他省市共有60萬人返鄉，其他地方則有67萬人離開。

越南統計總局表示，這些離開大城市的人大多屬於非正式就業的工人，他們遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施影響最為嚴重，這些防疫手段包括社交距離以及封城等。

越南統計總局人口和勞工統計司司長范淮南（Pham Hoai Nam）說，這波返鄉潮已經導致許多產業嚴重缺工，特別是鞋業與紡織業。工人在返鄉後欲覓得新工作又遇到困難，迫使有關單位祭出政策帶動就業市場的復甦。

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范淮南指出，湄公河三角洲地區面臨的挑戰尤其多，這一地區是越南的「糧倉」，且全國70%的水產品也來自這裡，因此湄公河三角洲的缺工問題不只影響當地省市的社會經濟發展，也衝擊國家的糧食安全。

越南統計總局表示，所幸COVID-19疫苗覆蓋率提升，讓越南的一些防疫措施能夠陸續鬆綁，就業市場在2021年底逐漸起色，2021年第4季平均月收入都有改善，且失業率也較第3季下滑。（編輯：黃自強）1110111