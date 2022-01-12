越南通過逾4000億元刺激計畫 減稅補貼振興經濟

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）越南國會11日通過規模達350兆越南盾（約新台幣約4273億元）的刺激計畫，用以振興2022至2023年的經濟。當地媒體指出，這是越南有史以來規模最大的刺激方案。

越南今年的國內生產毛額（GDP）成長目標是6%至6.5%。去年越南全年的經濟成長率為2.58%，創逾30年來新低；而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，越南5年來的經濟成長率每年平均為6.55%。

綜合越南媒體報導，這項刺激計畫包括將增值稅（VAT）下調2個百分點，貸款利率也調降0.5至1個百分點，並且加強投資基礎建設。此外，還有醫療照護系統基金，以及為工人租房提供財政支持等。

西貢時報（The Saigon Times）報導指出，這項規模達350兆越南盾的刺激計畫是越南前所未見。由此可見越南2021年遭受疫情重創的程度，以及越南政府力圖振興經濟的野心。

越南去年防疫破功，官方為了防止疫情擴散，一度祭出強硬的防疫手段，去年第3季多個省市陸續封鎖，其中經濟樞紐胡志明市整個停擺3個月，使得當季GDP成長率萎縮超過6%。

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路透社報導指出，越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）表示，COVID-19疫情仍在複雜演變中，企業與民眾因為疫情面臨眾多困難，且銀行系統的不良貸款恐進一步加劇。

越南人口總數約9800萬，去年4月底最新一波COVID-19本土疫情爆發前，全國確診數不到3000例，而今已有超過190萬人確診、逾3萬4000人死亡，且現在單日新增確診數動輒上看1萬5000人。（編輯：陳惠珍）1110112