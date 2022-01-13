韓國對抗Omicron 2.1萬份輝瑞口服藥14日起投藥

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國衛生官員宣布，美國藥廠輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid今天有一批到貨，明天開始用來治療患者。由於傳染力高的Omicron變異株來勢洶洶，韓國越來越多人擔憂疫情擴散。

韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency，KDCA）表示，今天運抵韓國的Paxlovid至少有2萬1000份，將分發到約280家藥局和90間療養中心。

韓國疾病管理廳官員在記者會上表示：「鑒於Omicron病毒株傳染力高出許多，即使它引發的症狀相對較輕，但要控制染疫重症患者人數，Paxlovid應能扮演重要角色。」

韓國疾病管理廳說，每天將有1000多名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者接受輝瑞（Pfizer）口服藥治療，優先對象包括有重症高風險、65歲以上或免疫力下降的民眾。

另有1萬份Paxlovid預計本月稍晚抵達韓國。

輝瑞曾表示，Paxlovid對於染疫住院和死亡的防護力接近90%，且數據暗示，它對於Omicron也保有相同防護力。

韓國政府為了抑止Omicron造成的染疫人數大增，不斷探索新的藥物工具，包括12日核准了美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的疫苗。

韓國疾病管理廳通報，12日新增4167例確診，其中391例境外移入創新高。官員指出，上週在美國拉斯維加斯參加消費電子展（CES）後確診的韓國人增至119位，其中一些人感染的是Omicron。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110113