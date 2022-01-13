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疫情11/300

Omicron席捲全歐 法國鬆綁對英國旅遊禁令

2022/1/13 21:07
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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國表示，將放寬上個月對英國遊客實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，如果接種疫苗的遊客病毒檢測呈陰性反應，可以從14日開始訪問法國。

法國總理辦公室今天宣布，政府已決定終止2021年12月16日宣布對（往返英國）非必要旅行的全面禁令，當時「疫情正在英國以驚人速度蔓延」。

法國政府當時擔心Omicron變異株的傳播，但目前法國每天通報的新增確診病例已經超過英國。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）辦公室發表聲明表示：「如今這種變異株在兩國廣泛傳播導致政府做出以下改變。」

所有來自英國的旅客必須在出發前24小時出示核酸檢測（PCR）檢採或者抗原檢測呈現陰性。

這個決定將允許數以千計冬季運動愛好者前往法國阿爾卑斯山，這裡深受英國滑雪者歡迎，他們原本預定耶誕和新年期間前往度假，但因防疫限制不得不取消。

而未接種疫苗者將繼續面臨限制。

法國的聲明中說，未接種疫苗的人必須提供一個「令人信服的理由」才能旅行，例如家庭緊急情況，並於抵達法國後，在「將由安全部隊檢查」的地址隔離10天。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110113

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