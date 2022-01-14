韓國疫情略好轉 1/17起放寬私人聚會限制

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國國務總理金富謙今天表示，考量到長期防疫帶來的不便，下週起延長實施的防疫措施中，對私人聚會人數限制將放寬至6人。

韓聯社報導，金富謙上午在中央防疫對策本部會議中表示，現行防疫措施將再延長三週至2月6日，「但考量長期延續的防疫強化措施所帶來的痛苦，僅將私人聚會人數從4人放寬至6人」。

金富謙說，近來各項防疫指標多少有些好轉，但本週單日確診人數下降趨勢停滯，且兩週後將到來的春節連假期間可能出現全國性的大量人員移動與接觸，因此決定延長實施防疫措施。

新型變種病毒Omicron在韓國境內快速傳播也是原因之一。金富謙指出，兩天前的國內確診者中Omicron感染者占比達2成。

金富謙說，雖然有些人將Omicron視作疫情即將終結的信號，「但從現實角度來看，已經有許多國家因Omicron病毒快速擴散，面臨醫療體系崩潰、社會必要機能受阻等問題」，「我們不能走到那一步」，呼籲民眾在春節期間盡量減少返鄉聚會行程。

韓國至今累計68萬3566例確診，本週單日確診人數維持在3000、4000例以上。

疾病管理廳今天公布模型推算結果，預測傳染力較強的Omicron感染者占比在21日左右將突破5成；若放寬現行防疫規範的4成，單日確診數可能在2月底達到3萬例之多。（編輯：高照芬）1110114