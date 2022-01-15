俄應美要求破獲駭客組織REvil 逮14名成員

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，俄羅斯已應美國要求，搗毀了勒索軟體犯罪組織REvil，並逮捕14名成員。美國去年11月曾祭高達千萬美元懸賞。

路透社報導，美俄因烏克蘭議題高度緊張之際，逮捕行動是兩國罕見合作的明證。俄羅斯當局宣布破獲駭客組織REvil之際，烏克蘭正在因應導致政府網站關閉的大規模網路攻擊，但沒有跡象顯示這兩起事件有關。

美國政府一位高階官員表示，華府很高興看到這場逮捕行動，並說「據我們了解，今天被捕的其中一人曾涉入去年春天『殖民管線公司』（Colonial Pipeline）遭網攻事件」。

美國燃料管線營運業者「殖民管線公司」系統去年5月遭駭，導致美國東岸大範圍汽油短缺，駭客所用的是REvil同夥所開發、名為「黑暗面」（DarkSide）的加密軟體。

俄羅斯聯邦安全局表示，在與警察聯手搜查25個地址後逮捕14名成員，起出的財物包括4.26億盧布（約新台幣1.5億元）、60萬美元（約新台幣1600萬元）、50萬歐元（約新台幣1600萬元）、電腦設備與20輛豪華汽車。

俄羅斯聯邦安全局表示，俄國已直接向華府說明俄方對這個組織採取的行動。美國駐莫斯科大使館表示無法立即發表評論。

俄羅斯聯邦安全局說：「基於美國要求展開調查行動…這個組織犯罪團體已不復存在，用於犯罪目的的資訊基礎設施已被掃蕩。」

俄羅斯電視頻道REN TV播放探員攻堅的畫面。畫面中嫌犯被壓制在地，現場查獲一疊又一疊的美元和俄羅斯盧布現鈔。

俄羅斯聯邦安全局表示，組織成員已被移送法辦，恐面臨最重7年有期徒刑。另有消息人士告訴俄羅斯國際傳真社（Interfax），有俄羅斯公民身分的成員不會移交美國受審。

美國去年11月曾宣布懸賞高達1000萬美元（約新台幣2.8億元），盼取得任何有關在REvil集團中擔任要職者身分或位置的線索。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110115