中國與伊朗外長會面 啟動全面合作協議落實工作

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（中央社北京15日綜合外電報導）中國今天宣布啟動與伊朗簽署的25年全面合作協議落實工作，加強兩國之間的經濟和政治合作，同時中國也抨擊美國對伊朗的制裁。

中國和伊朗經過數年談判後，於去年簽署這項協議，就能源、安全、基礎建設和人文交流等領域建立廣泛的合作關係。

中國外交部在聲明中表示，中國外交部長王毅和伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天在江蘇省無錫舉行會談，並宣布啟動兩國全面合作計畫。

有關這項協議的細節並不多，但「紐約時報」（New York Times）2020年曾援引協議草案報導，這項協議將確保中國定期獲得石油供應。

中國是伊朗最大貿易夥伴，在美國前總統川普於2018年再度對伊朗實施單邊制裁之前，中國是伊朗最大石油買家之一。

中國官方已宣告停止從伊朗進口石油，但分析師表示，伊朗原油被偽裝成其他產地的原油，持續進口到中國。

王毅昨天向伊朗外長表示，中國會持續「反對對伊朗的非法單邊制裁，反對藉人權等議題進行政治操弄，反對粗暴干涉伊朗等地區國家的內政」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110115