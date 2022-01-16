COVAX重要里程碑 配送劑量達10億劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦15日綜合外電報導）全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，旨在讓全球公平獲取COVID-19疫苗的COVAX達到「重要里程碑」，配送劑量達10億劑。

COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）由世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟、流行病防範創新聯盟（CEPI）共同召集、2020年啟動，目的是要確保窮國也能獲得對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所需的疫苗。

法新社報導，全球疫苗免疫聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）推文說：「COVAX已在全球144個國家和地區配送了10億劑的COVID-19疫苗。」

「這是史上規模最大、速度最快的全球疫苗推行計畫中一個重大里程碑。」

柏克利表示，當載著第10億劑疫苗的飛機降落在非洲國家盧安達首都基加利（Kigali）時，「我感到十分驕傲，但也謙卑地瞭解到，我們必須付出多少心力，才能保護每一個人，並解決疫苗不平等的問題」。

COVAX去年2月底將第1劑疫苗送抵西非國家迦納，不到1年時間達到配發10億劑疫苗的里程碑。

所有國家都能透過COVAX訂購疫苗，但低收入國家能免費獲得疫苗。

柏克利今天在聲明中表示，讓他驕傲的是，COVAX送出的首批10億劑疫苗，近90%為全額資助，且送到中低收入國家。

路透社報導，疫苗最初於2020年底問世，但大多被富國取得，對窮國的供給一向很有限。

直到上一季送貨量才大爆發，讓COVAX達到對144國配送10億劑的里程碑。

儘管近來配送量飆高，疫苗不公平現象仍很嚴重。世衛最新數據顯示，收入較高國家有67%民眾完整接種疫苗，低收入國家僅5%，全球40%以上人口連第1劑都還沒有著落。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110116