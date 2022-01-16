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保護青少年 英國追加劑接種計畫對象降至16歲

2022/1/16 20:18
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英格蘭衛生部門宣布，自17日開始，現有的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑接種計劃將納入所有16歲和17歲青少年。

目前追加劑施打對象僅涵蓋最容易感染COVID-19的部分16、17歲族群。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）透過聲明表示：「英格蘭地區超過4/5的成年人皆已接種追加劑，以協助保護他們免受重症侵害。」

「我們現在將該計劃擴展到16歲和17歲的青少年，讓他們可以在這個冬天增強免疫力，以保持自己和朋友的安全。」

自針對上述年齡層的疫苗接種計劃於去年8月推出以來，超過88萬9700名青少年（相當於7/10）的16歲和17歲青少年已接種第1劑疫苗，逾60萬名青少年已施打第2劑。

另據泰晤士報（The Times）報導，英國完整接種疫苗者下月可以歡度「期中假期」（half-term holidays），且回程不需提供COVID-19篩檢證明。

據報導，相關防疫指南更新將於1月26日正式宣布。（譯者：施施/核稿：林治平）1110116

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