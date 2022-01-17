烏克蘭無人機空襲烏東民兵 俄國甚為感冒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯間的緊張尚待降溫，但基輔當局以無人機空襲烏東親俄民兵之舉，已令莫斯科極其感冒，認為這會打破目前烏東的平衡態勢。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭軍方公布一段無人機拍攝的影像，可看到藍色瞄準框在搜尋一片區域並鎖定目標，幾秒後看到目標點地面冒出爆炸產生的煙柱，並有兩個人從目標點逃竄。烏軍聲稱摧毀一座由烏東頓巴斯（Donbas）親俄民兵所使用的榴砲。

但烏克蘭軍方去年10月26日這場用土耳其製拜拉克塔（Bayraktar）TB2無人機展開的空襲，卻讓俄國如鯁在喉，代表烏克蘭強化中的軍備恐改變烏東平衡態勢，也是俄國屢屢要求北約停止與烏克蘭防衛合作的原因。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）專精俄國軍事的研究員李伊（Rob Lee）說：「俄國看到一股所有北約成員都在交付更多武器給烏克蘭的趨勢，雖然目前尚未對烏東區域平衡態勢造成質變，但我想俄國不會喜歡這股趨勢發展。」

即便美國提供烏克蘭標槍（Javelin）反戰車飛彈，在俄國眼裡嚴重性都不若基輔默默向土耳其買到無人機，因為烏克蘭買到TB2後不只沒什麼使用限制，土耳其還同意在烏國開設生產線量產。

烏克蘭2019年買進第一架TB2無人機，但在去年10月26日用於打擊烏東親俄民兵前，基輔一直沒拿TB2做空襲之用，頂多用於偵察。

TB2無人機可以極小成本讓一國無形中強化空中力量，在先前利比亞、敘利亞的戰事已得證明，但啟發烏克蘭的則是2020亞塞拜然與亞美尼亞在納卡（Nagorno-Karabakh）地區的戰爭。

亞塞拜然當時在44天戰事裡用TB2打得亞美尼亞士兵抱頭鼠竄，亞美尼亞的戰車、火砲與防空系統屢屢被毀，改變兩國30多年來的武裝衝突風貌，逼使亞美尼亞簽下停火協議，部分土地淪於亞塞拜然之手。

雖然部分北約國家對軍售烏克蘭態度謹慎，像德國就阻止過烏克蘭透過北約的支援採購署（Support and Procurement Agency）購入武器，李伊表示土耳其卻是北約異數。

不過李伊認為，無人機固然可在一些武器裝備相對不精良國家間的戰事裡成為遊戲改變者，面對俄羅斯這種等級對手時又另當別論。俄國國防部已公布對付TB2無人機的演習畫面。

李伊說：「若俄烏開戰，俄軍一定會將之消滅，無論是擊落或預先摧毀TB2起降的機場、地面控制站。TB2還沒有面對過像俄羅斯這種防空系統應有盡有等級的對手。」（譯者：陳亦偉）1110117