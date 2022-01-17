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冬季風暴襲美東 逾23萬人一度無電可用

2022/1/17 15:54（1/17 17:34 更新）
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冬季風暴挾帶豪雪與冰雪襲擊美東，截至16日中午約23萬5000人無電可用。圖為16日美國華盛頓的火車站景象。（法新社）
冬季風暴挾帶豪雪與冰雪襲擊美東，截至16日中午約23萬5000人無電可用。圖為16日美國華盛頓的火車站景象。（法新社）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）冬季風暴挾帶豪雪與冰雪襲擊美東，數以百萬計美國人嚴陣以待，估計23萬5000人一度無電可用，不過部分地區已恢復供電。

國家氣象局（National Weather Service, NWS）表示，風暴挾帶豪雪、凍雨及強風影響東南部和中大西洋沿岸，之後會北移至新英格蘭與加拿大南部。

國家氣象局指出，阿帕拉契山脈（Appalachian）部分地區到明天可能會有每小時多達1吋的降雪量，結冰情況可能持續到18日。

美國媒體報導，超過8000萬人身處冬季氣候警戒區。

全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us表示，截至今天中午東南部約23萬5000人無電可用，卡羅來納兩州就有超過15萬人，不過部分地區傍晚前已恢復供電。

暴風雪導致佛州出現龍捲風釀成災情，沿岸部分地區淹水，卡羅來納兩州北至阿帕拉契山脈的結冰情況與狂風令人憂心。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110117

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