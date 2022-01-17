涉嫌為錢施打假疫苗 義大利又有護理師被捕

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（中央社羅馬16日綜合外電報導）義大利警方上週在西西里島逮捕了一名護理師，因為她涉嫌假裝替反疫苗運動人士施打COVID-19疫苗，好讓他們取得官方健康證明，以便在國內旅行及出入餐廳和大眾運輸系統。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這名58歲護理師在西西里島北部城市巴勒摩（Palermo）一所接種中心工作，調查人員利用隱藏式攝影機記錄了案發過程。

這支影片昨天上傳至推特，內容顯示這名護理師似乎裝了一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接著把注射液注入一個布團內，再把針筒刺進反疫苗人士的手臂上。

警方表示，這名護理師自己接種的追加劑也是假的，已依涉嫌偽造和貪汙等罪名將她逮捕。

這名護理師近日認罪，並開始配合當局，吐露案情細節及共犯姓名。她告訴調查人員，她是為了籌錢支應讀大學的兒子才施打假疫苗。她還承認提供偽造的陰性採檢證明給反疫苗者。

巴勒摩警察局長拉瑞查（Leopoldo Laricchia）透過聲明說：「很不幸地，這起調查顯示，仍有未接種疫苗的醫護人員在醫院工作，與患者密切接觸。」

這不是義大利首度有護理師因假裝施打COVID-19疫苗而被捕。近月就有數十名醫護人員因涉嫌替人施打假疫苗而被指控或遭調查，其中包括至少3名醫師。

本月12日，義大利馬爾凱（Marche）地區的安科納市（Ancona）一名護理師因涉嫌替至少45人施打假的COVID-19疫苗而被捕。據稱這名護理師把疫苗注入醫療垃圾桶裡。

調查人員說，反疫苗人士願意為此支付300歐元（約新台幣9500元），以便取得義大利政府去年12月推出的「超級綠色通行證」，持有這項通行證的人才能進入電影院、健身房、夜店和體育館，或在酒吧及餐廳內用。

在巴勒摩被捕的護理師是同一家醫院第2名有牢獄之災的醫護人員。去年12月21日，西西里島調查人員發現另一起疑似涉及數十人的假疫苗接種事件，甚至有一名警察涉案，有人最多付給護理師400歐元。

歐洲各國正加緊實施更嚴格的防疫規定以遏止Omicron變異株造成的疫情，但同時有愈來愈多反疫苗者企圖規避法律，想盡辦法取得疫苗護照。

去年12月初，義大利西北部的比耶拉市（Biella）一名男子裝上矽膠製成的假手臂去打疫苗，被識破後，還想說服醫護人員裝作不知道。

目前在義大利，Omicron已成主流病毒株，但近日單日新增病例開始減少。義大利當局預期疫苗覆蓋率可在5月之前達到95%。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110117