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罕見巨型黑鑽20年來首度面世 估價達1.87億元

2022/1/18 10:50（1/18 11:19 更新）
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重達555.55克拉的罕見黑鑽「謎」預估售價至少達680萬美元（約新台幣1.87億元）。（圖取自facebook.com/sothebys）
重達555.55克拉的罕見黑鑽「謎」預估售價至少達680萬美元（約新台幣1.87億元）。（圖取自facebook.com/sothebys）
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（中央社杜拜17日綜合外電報導）全球已知最大切割鑽石今天首度於出售前在阿拉伯聯合大公國杜拜展出。這顆名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽重達555.55克拉，預估售價至少達680萬美元（約新台幣1.87億元）。

蘇富比拍賣公司（Sotheby's）的珠寶專家史蒂文斯（Sophie Stevens）說，據信這顆黑鑽石是在26億多年前一顆隕石或小行星撞擊地球時形成。

法新社報導，這顆黑鑽石是歷來最難切割的物質之一，但專家順利將它加工成一顆55切面的瑰寶。過去20年的匿名持有人從未公開展示這顆寶石。

專家以象徵權力和守護的中東掌形圖案Hamsa為靈感來切割這顆鑽石，這個圖案也與數字5有關。

這顆黑鑽石是金氏世界紀錄（Guinness World Record）所載的全球最大切割鑽石，史蒂文斯也說：「它與眾不同。」

「謎」在杜拜展出後，將移至洛杉磯和倫敦，接著於2月3日展開為期7天的線上拍賣。

蘇富比公司將這顆黑鑽石譽為「宇宙奇觀」。史蒂文斯認為，持比特幣（bitcoin）出價的買家很有可能得標。

去年在香港以1230萬美元售出的「密鑰10138」（Key 10138）巨鑽也是以加密貨幣成交。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110118

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