國際勞工組織：越南2022失業人數預計攀升

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國際勞工組織預計2022年越南的失業勞工數將達130萬，比2021年多了10萬。越南失業率在2021年第3季爬升至3.72%，創下自2020年初COVID-19疫情爆發以來新高。中央社記者陳家倫平陽省攝 111年1月18日

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（中央社記者陳家倫河內18日專電）在全球尋求就業市場復甦之際，國際勞工組織（ILO）報告預計，越南今年的失業勞工數將達130萬人，高於去年的120萬人。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，ILO在17日為了「世界就業與社會展望：2022趨勢」報告出版一事發布新聞稿，並提及前述這項數據。

根據今年的預計，越南失業人數在東南亞各國排名第2，次於印尼的610萬人，排在越南後面的是菲律賓的110萬人。

越南統計總局（GSO）數據顯示，越南失業率在2021年第3季爬升至3.72%，創下2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在越南爆發以來新高。

在2021年第3季，越南15歲以上勞工數為4920萬，比第2季少190萬人，與2020年同期相較則少了210萬人。

ILO新聞稿表示，COVID-19情況複雜，在2021年前9個月嚴重影響民眾生活。

自COVID-19疫情爆發以來，越南多次祭出封城與社交距離措施，導致許多企業停工或是只能部分生產，北部工業重鎮北江省（Bac Giang）、北寧省（Bac Ninh），以及南部的胡志明市、平陽省（Binh Duong）、同奈省（Dong Nai）都曾受重創。

報告還估計，約有220萬名越南工人受不了疫情的長期影響，進而離開各大城市選擇回到家鄉。（編輯：陳惠珍）1110118