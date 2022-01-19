破金氏世界紀錄最長壽男性去世 享嵩壽112歲[影]

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金氏世界紀錄19日表示，全球最長壽男性、西班牙人戴拉佛恩特過世，享嵩壽112歲又341天。（圖取自金氏世界紀錄網頁guinnessworldrecords.com）

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（中央社紐約19日綜合外電報導）金氏世界紀錄（Guinness World Records）今天表示，全球最長壽男性、西班牙人戴拉佛恩特（Saturnino de la Fuente Garcia）過世，享嵩壽112歲又341天。

金氏世界紀錄表示，戴拉佛恩特去年9月打破金氏世界紀錄，成為世界上最長壽男性，當時他的年齡為112歲又211天。他原本將於2月迎來113歲生日。

150公分高的戴拉佛恩特於1909年2月11日出生在雷昂（Leon），由於身高不足，在1936年爆發西班牙內戰時沒有被徵召入伍，並成功經營製鞋事業。

戴拉佛恩特與妻子育有7名子女，還有14名孫子和22名曾孫。

根據金氏世界紀錄網站，世界上歷來最長壽的人是法國女性卡爾蒙（Jeanne Louise Calment），她出生於1875年2月，於1997年去世，享嵩壽122歲又164天。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110119

▼戴拉佛恩特去年9月慶祝自己112歲生日。