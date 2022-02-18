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巨無霸草莓冰了1年獲認證最重 289克改寫世界紀錄[影]

2022/2/18 11:53（2/18 12:30 更新）
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以色列農夫艾利爾‧查希種出全球最重的草莓，獲得金氏世界紀錄認證。（圖取自金氏世界紀錄網頁guinnessworldrecords.com）
以色列農夫艾利爾‧查希種出全球最重的草莓，獲得金氏世界紀錄認證。（圖取自金氏世界紀錄網頁guinnessworldrecords.com）
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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）根據金氏世界紀錄（Guinness World Records）官網，以色列農夫艾利爾‧查希（Ariel Chahi）種出全球最重的草莓，這顆巨無霸草莓冰了1年才獲得認證。

金氏世界紀錄官網說，當地草莓品種Ilan最初是由以色列農業研究組織（Agricultural Research Organization）研究員戴伊（Nir Dai）所培育。戴伊表示，這顆巨無霸草莓重289克，約是Ilan品種一般草莓平均重量的5倍。

這顆獲認證為世界最重的草莓長18公分，厚4公分，周長34公分。

路透社報導，種出這顆大草莓的以色列農夫在去年看到家中農場長出這麼大的水果後，原本希望能贏得世界紀錄認證，但等了一年才如願，而巨無霸草莓也在冰箱冰了一年。

這名農夫說：「我們聽到消息後感覺超棒，我雀躍得又笑又唱。」他自豪地秀出筆記型電腦上的證書畫面，「我們等這一刻等了好久」。

根據官網說法，去年初的寒冷天氣減緩了草莓熟成速度，讓它繼續生長變重。

先前世界最重草莓紀錄是一名日本農夫在2015年所創下，重量250公克。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110218

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