與阿聯49億美元貨幣互換 挹注土耳其央行儲備

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（中央社記者何宏儒安卡拉19日專電）土耳其和阿拉伯聯合大公國的中央銀行今天簽署約值49億美元貨幣互換協議，挹注土耳其因金融動盪而耗損的外匯儲備。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其央行在聲明中稱，規模180億阿聯迪拉姆或640億土耳其里拉的此一協議目的在提升雙邊貿易、強化兩國金融合作，「為期3年，在雙方同意下可以展延」。

土耳其央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）於簽署協議後表示，兩個央行間的協議展現出以當地貨幣深化雙邊貿易的承諾，藉以推進兩國經濟和金融關係。

阿聯央行總裁巴拉馬（Khaled Mohamed Balama）則說：「與土耳其中央銀行簽署此一協議反映兩國有意在金融事務上加強雙邊合作，尤其在兩國貿易和投資方面。」

土耳其里拉匯價近期崩跌，央行干預匯巿阻貶，導致外匯儲備大幅縮水。通膨日益惡化，投資人拋售里拉資產，使得里拉光是去年12月就貶值約40%。

達成上述協議後，土耳其央行與外國央行達成的互換額度來到280億美元。在此之前，土耳其已與卡達、韓國、中國簽署貨幣互換協議。

土耳其、阿聯關係曾經長達10年冷若冰霜，負面影響波及整個中東地區。雙邊關係去年開始增溫並且進展迅速。

阿聯事實上的統治者、阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）去年11月24日到訪安卡拉，兩國在能源、環境、金融、貿易等領域共簽署10項協議 。

阿聯主權財富基金阿布達比發展控股公司（Abu Dhabi Developmental Holding Company）當時並宣布將撥款100億美元對土耳其進行直接投資。

截至去年11月，去年雙邊貿易額為71億美元，土耳其對阿聯出、進口額分別為49億美元、22億美元。（編輯：郭中翰）1110120