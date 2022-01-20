投票權改革參院闖關失敗 拜登：深感失望

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天賞了總統拜登一記重挫，未能通過投票權議案，拜登對此深表遺憾。

綜合法新和路透社報導，在共和黨人指控聯邦政府越權情況下，執政民主黨籍議員未能通過上週獲聯邦眾議院通過的一套包含兩項投票權法案的議案，分別是「自由投票法」（Freedom to Vote Act）及「約翰．路易斯投票權促進法案」（John Lewis Voting Rights Advancement Act）。

拜登表示，這起議案的必要性在於，前總統川普不實指控2020年大選存有大規模舞弊，促使多個共和黨州議會接連立法，壓制「投票神聖權利、破壞美國自由公平選舉的根基」。

然而，議案仍被參議院共和黨籍議員擋下，拜登發布聲明說：「我的政府將不會因此停止拚鬥，不計一切代價保障投票權這個美國民主的核心與靈魂。」

拜登同時在推特發文寫道：「對於參院未能挺身捍衛我國民主，我深感失望。失望但並不氣餒。」

他繼續寫道：「我們會繼續促進必要立法，推動參院程序變革，保障基本投票權。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110120