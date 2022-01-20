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馬來西亞縮短入境隔離期 已打追加劑只需隔離5天

2022/1/20 19:18
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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）馬來西亞衛生部今天表示，將縮短入境旅客的隔離期，自24日起，已接種追加劑的入境旅客只需隔離5天；適用對象包括馬來西亞公民、永久居民及外籍人士等。

星洲日報報導，馬國衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，自24日起，入境旅客若已接種追加劑，隔離天數將縮短至5天。

已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、但還沒打追加劑的入境者，隔離天數為7天。至於未接種疫苗及尚未完整接種者，入境後需隔離10天。

凱里指出，馬來西亞根據其他國家的數據及經驗，並經衛生部評估後，做出上述決定。

這些措施適用由國外入境大馬的馬來西亞公民、永久居民及外籍人士等。

另一方面，馬來西亞持續推動COVID-19疫苗接種計畫，「星報」（The Star）報導，衛生部表示，將於2月3日開始為5至12歲兒童接種疫苗。

目前馬來西亞疫情保持穩定，近來每天新增確診人數維持在2000多至3000多之間。馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，今天新增3764人確診，全國累計確診病例為282萬927起。

馬來西亞人口約3270萬，據官方統計，截至19日，馬國79.8%人口至少接種一劑疫苗，78.7%已完整接種。（編輯：黃自強）1110120

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