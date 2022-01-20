聯合利華不加價買葛蘭素史克保健品部 收購觸礁

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國民生消費品巨擘聯合利華昨晚宣布，提議以500億英鎊（新台幣1兆8850億元）收購英國藥廠葛蘭素史克消費保健品部門的開價不再追加，形同放棄收購。今天股價開盤應聲漲約2%。

法新社報導，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）上週末披露，曾接獲聯合利華（Unilever）3度對其消費保健用品（Consumer Healthcare）部門主動提出的收購提案，但全都因價格太低而拒絕。今天股價開盤則應聲挫跌1.5%。

葛蘭素史克的消費保健用品部門擁有舒酸定（Sensodyne）牙膏、普拿疼（Panadol）止痛藥、感冒藥Theraflu和維他命補充劑Emergen-C等熱門產品，由葛蘭素史克持有68%多數股份，其餘股份屬於美國大藥廠輝瑞（Pfizer）。部門2021年銷售額為96億英鎊（約新台幣3619億元）。

葛蘭素史克當時表示，聯合利華最後一次開價是在2021年12月20日，價格包括417億英鎊現金和價值83億英鎊的聯合利華股票；但董事會「一致同意」，這個出價低估了部門的價值和未來前景。

路透社報導，葛蘭素史克當時還發布調高後的財測，預估部門年銷售額中期有機成長可達4%至6%，優於原先預期的高於消費保健品市場整體4%成長率。

聯合利華17日才回應表示，將加強提案收購葛蘭素史克消費保健用品部門的行動，還說集團「未來的策略方向在於大幅擴展保健、美妝和衛生市場的版圖」。

不過到了19日，聯合利華卻發布聲明說：「為確保收購案能為我們的股東創造價值，聯合利華堅守維持嚴格的財務紀律。」

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聲明並表示：「聯合利華…重申承諾持續改善現有產品組合表現，將透過繼續專注實現優異的營運、即將展開業務重組，以及將產品組合轉換到成長率較高的種類。」

葛蘭素史克正尋求將消費衛生用品部門分拆，以便把焦點集中在主力的製藥業務。葛蘭素史克上週末已表示，會維持今年中讓部門獨立上市的計畫，並計劃在2月28日股東大會上分享對旗下消費者品牌所持策略的進一步細節。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110120