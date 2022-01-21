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歐洲議會挺台1/61

歐洲議會最大黨主席：台灣是西柏林

2022/1/21 07:21（1/21 09:08 更新）
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歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏表示，台灣在體制對手壓力下求生存，一如冷戰時期的西柏林。（圖取自facebook.com/manfred.weber）
歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏表示，台灣在體制對手壓力下求生存，一如冷戰時期的西柏林。（圖取自facebook.com/manfred.weber）
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（中央社記者林育立柏林20日專電）歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（Manfred Weber）表示，台灣在體制對手壓力下求生存，一如冷戰時期的西柏林，呼籲歐洲聯盟（EU）拓展對台關係、支持台灣的民主。

歐洲人民黨黨團（EPP Group）主席韋柏接受今天出刊的德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，歐洲與俄羅斯、中國正處於殘酷的制度競爭，中國的野心擴及全球，用十分強硬的方式推行強權政治，歐盟小國立陶宛

立陶宛小百科

  • 語言：立陶宛語
  • 首都：維爾紐斯
  • 面積：6萬5301平方公里
  • 地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望
  • 人口：約292萬
  • 宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派
  • 幣制：2015年1月起採用歐元
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就是其中一個對象。

德國籍的韋柏批評中國，為追求自身利益在經濟上勒索小國、甚至濫用企業來施壓；他說，歐洲不能容忍這樣的行為，中國必須重新從立陶宛進口，並接受立陶宛是歐洲單一市場的一部分。

問到歐盟是否有必要與台灣深化關係時，韋柏說，他強烈主張與台灣加強對話，不過他認為台灣是一個象徵，必須小心行事。

韋柏說，從制度競爭的角度來看，今天的台灣就像當年的西柏林，民主社會在緊鄰的體制對手壓力下努力求生存；只要追求民主和法治，歐盟就應該支持，亞洲的民主國家必須感受到歐盟是他們可以信賴的夥伴。（編輯：郭中翰）1110121

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