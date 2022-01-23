美國3隻實驗猴趁車禍開溜 找回後已全數安樂死

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國一輛運送100隻猴子送到實驗室的卡車在賓州與另一輛卡車相撞，3隻猴子趁機逃脫，驚動警方進行搜索，但這3隻猴子找到之後已經被安樂死。

這起事故昨天下午發生於賓州丹維爾（Danville）附近，載著猴子的卡車當時正前往位於佛羅里達州的實驗室。

警方在推特（Twitter）表示，幾隻猴子「從車禍現場逃到了周邊地區」。後來更呼籲民眾「切勿試圖尋找或捕捉這些動物」。

當地WNEP新聞網站報導，當局出動配有熱像儀的警用直升機來追蹤落跑的這幾隻食蟹獼猴，在地面的警察則使用強力手電筒尋找牠們的蹤影。

賓州警方發布的一張照片顯示，一隻猴子在寒冷夜晚棲息於54號公路旁的樹上。

WNEP報導，警方團團圍住這隻猴子後，現場傳出3聲槍響，但不清楚警方用的是什麼武器。

最初警方告訴記者說，有4隻猴子開溜。

美聯社報導，兩輛卡車的司機都沒有受傷；WNEP則報導，負責運送這批猴子的司機已因這起車禍遭到起訴。

美國疾病管制暨預防中心發言人在回覆給美聯社的電郵中，並沒有解釋這3隻逃脫的猴子為何需要安樂死。

據「紐約時報」報導，食蟹獼猴又稱長尾獼猴，一隻售價可達1萬美元（約新台幣27萬7000元），且因被用於冠狀病毒疫苗研究而需求量大增。牠們在圈養環境中可活約30年。（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110123