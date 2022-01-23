2022全球最安全航空公司 紐航居冠、長榮落至第9

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年前20大最安全航空公司排名，由紐西蘭航空公司（Air New Zealand）拔得頭籌，去年排第6的長榮航空今年落至第9名。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨23日綜合外電報導）航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布2022年前20大最安全航空公司排名，由紐西蘭航空公司（Air New Zealand）拔得頭籌，去年排第6的長榮航空今年落至第9名。

根據AirlineRatings.com新聞稿，今年前5大安全航空公司依序為：紐西蘭航空、阿提哈德航空（Etihad Airways）、卡達航空（Qatar Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、TAP葡萄牙航空（TAP Air Portugal）。

北歐航空（SAS）排名第6，澳洲航空（Qantas）排第7、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）第8、長榮航空第9、維珍澳洲/大西洋航空（Virgin Australia/Atlantic）擠進前10。香港國泰航空排在第11名。

AirlineRatings.com的編輯指出，紐西蘭航空在若干極度嚴峻天氣條件和偏遠環境下營運，在技術創新方面名列前茅，而且機隊平均機齡僅6.8年。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，紐西蘭航空也納入一系列作法改善安全，包括採用未來空中導航系統（future air navigation system ），以及即時監控機隊發動機狀況等。

AirlineRatings.com觀察全球385個評比對象進行排名，考量因素包括：5年內墜機與兩年內重大事故紀錄、航空界管理與產業機構稽核結果、政府稽核成果、領先業內的安全措施、機隊機齡，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）安全準則等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110123