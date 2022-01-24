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富國廣召海外護理師抗Omicron 加劇窮國人力荒

2022/1/24 09:56
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（中央社日內瓦24日綜合外電報導）國際護理協會（ICN）表示，COVID-19變異株Omicron掀起一波波感染潮，促使富裕國家不斷向全球較貧困地區的護理人員招手，加劇那些地區的護理勞動力短缺問題。

國際護理協會總部設於瑞士日內瓦，由130國的護理學會組成，代表全球2700萬名護理人員。執行長卡頓（Howard Catton）說，在Omicron確診病例激增的情況下，護理人員患病、精疲力竭和相繼離職，將缺勤率推升至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年來的新高。

他說，為了彌補人力不足問題，西方國家招募軍人、志工和退休人員來救火，許多國家也加大國際招聘力度，向海外護理人員拋出橄欖枝，從而加劇健康不平等趨勢。

卡頓接受路透社訪問時說，根據他參與撰寫的COVID-19與全球護理人力報告，「我們看見英國、德國、加拿大和美國等地的國際招聘人數有所增加，這點毫無疑問」。

他說：「這種『快速解決方案』確實讓我感到憂心，有點類似我們在個人防護設備（PPE）和疫苗方面看到的情況，富國利用其經濟實力大量購買和囤貨，倘若他們也以這種方式應對護理人力荒，只會加劇不平等問題。」

根據國際護理協會統計，早在COVID-19大流行前，全球就短缺600萬名護理人員，其中近90%發生在低收入和中低收入國家。

卡頓說，富國最近向撒哈拉以南非洲招募一些新血，包括奈及利亞和加勒比部分地區；他還說，這些護理人員接受招募的動機，往往是優於國內的薪資和工作待遇。

國際護理協會報告說，給予護理人員優先移民身分，也助長了這項趨勢。

卡頓呼籲增加投資，並制定10年計畫來強化勞動力。他說：「我們必須以大量投資為基礎，全球協調、合作、一致努力。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110124

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