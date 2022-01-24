歎無實質影響力 亞美尼亞總統宣布辭職

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亞美尼亞總統薩奇席恩24日表示，他的職位未能在國家遭遇危機的艱難時期對政策發揮影響力，決定辭去職務。（圖取自亞美尼亞總統網頁president.am）

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（中央社亞美尼亞首都葉里凡23日綜合外電報導）亞美尼亞總統薩奇席恩（Armen Sarkisian）今天表示，他的職位未能在國家遭遇危機的艱難時期對政策發揮影響力，決定辭去這個大體上為儀式性的職務。

法新社報導，亞美尼亞和宿敵亞塞拜然交戰後，這個經濟困頓的前蘇聯加盟共和國經歷了一段不穩定時期。

亞美尼亞2020年9月底和亞塞拜然爆發戰爭，最終戰敗，並失去爭議領土，引發國內大規模街頭集會和內政危機，導致薩奇席恩和總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）針鋒相對。

薩奇席恩在個人官方網站上發布聲明表示，辭職的決定並非一時衝動，而是經過深思熟慮。

他表示，在人民和國家的艱難時期，總統卻沒有必要工具能影響對外和國內政策的重要程序。

薩奇席恩在今天晚間發表的聲明中痛批，「總統不能否決自己認為對人民和國家不好的法律」。

他還說，這個內陸國家的各個政治團體非但未將總統一職視為對亞美尼亞的福利，反而認為總統「對他們構成威脅」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110124