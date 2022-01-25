美國幸運兒翻找垃圾郵件匣 發現中樂透8千萬

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（中央社美國密西根州奧克蘭郡24日電）美國一名婦女打開垃圾郵件匣查找一封無關緊要的電郵，卻意外發現自己中了樂透，贏得高達300萬美元（約新台幣8317萬元）彩金，她隨後決定提前退休。

英國廣播公司（BBC）報導，現年55歲的史皮爾茲（Laura Spears）先前因看到樂透頭獎獎金累計達數億美元，於是透過州樂透局網站買了一張兆彩（Mega Millions）彩券。

她告訴樂透局官員：「數日後，我為了尋找一封某人寄給我的遺失郵件，於是翻找電郵信箱裡的垃圾郵件匣。」

史皮爾茲說：「就在那時，我看到一封來自樂透局的電郵，通知我中獎了。我簡直不敢相信自己的眼睛，於是登入我的樂透帳號，確認郵件裡的訊息。」她還說，她得知自己中獎時「非常震驚」。

史皮爾茲表示：「後來我肯定有將密西根樂透局（Michigan Lottery）加入安全寄件人名單，以免再度錯失另一封中大獎的通知電郵。」

如今這位幸運得主打算提前退休。她還說，日後會多加留意自己的垃圾郵件匣。

兆彩在全美45州發行，每張彩券售價2美元。

2018年，南卡羅來納州有個幸運兒獨得創紀錄的16億美元（約新台幣444億元）彩金。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1110125