泰國民眾返鄉投身環保 盼打造螢火蟲生態島
（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國民眾素吉從曼谷移居回到和曼谷只有一河之隔的家鄉邦喀造，希望保留家鄉的良好生態環境。14年前投身保護螢火蟲的運動，素吉期盼把邦喀造打造成為人類和螢火蟲和平共存的生態島。
「你看，這裡平常會有螢火蟲飛來飛去，這幾年污染嚴重，螢火蟲就越來越少了。」今年67歲的素吉（Sukij Plubchang）帶著記者在運河旁繞了一圈，講話節奏慢慢的他談起螢火蟲，眼裡散發出光芒。
和曼谷都會區相隔著昭批耶河（Chao Phraya River）的邦喀造（Bang Krachao）被稱為曼谷的都市綠肺，由於被昭批耶河三面包覆，從空照圖看呈現類似半島的形狀，交通較為不便，發展程度遠不如只隔著昭批耶河的曼谷，但也因此保留較為原始的樣貌，是許多曼谷人週末想要親近大自然的選擇。
在邦喀造出生的素吉在外地包括曼谷生活多年後，決定在40歲左右搬回邦喀造，和高度發展且長年飽受空氣污染之苦的曼谷相比，他發現邦喀造的空氣清新，家裡後院的整棵樹上都是螢火蟲，令人感動不已。
「我就跟老婆說，我們也不要搬家了，就在這裡做一些能夠造福社區的事情好了，想了想，決定來做一點保護螢火蟲生態環境的事情。」就這樣，素吉和志趣相投的幾個朋友14年前展開這段保護螢火蟲的旅程。一開始他們想得很天真，以為樹種下去，螢火蟲就會來，殊不知源頭在於水太臭太髒，樹種了，螢火蟲仍然沒有來。
素吉和他的團隊決定先從治水開始做起，他們發現運河的閘門壞掉無法升降，是造成水無法流動而髒臭的原因，閘門修理好之後，水慢慢開始流通，螢火蟲慢慢地開始聚集，13年來每年邦喀造都可以看到螢火蟲滿天飛舞。
素吉每年都會在蘭普邦卡索社區（Lamphoo Bang Krasorb）免費開團或是舉辦工作坊，從教育的角度出發，帶著有興趣的民眾和小朋友觀察運河旁的樹林，數著一隻一隻發亮的螢火蟲，告訴孩子們螢火蟲存在對環境的意義。小朋友看到螢火蟲激動的模樣，和素吉數十年來的心情一模一樣，他相信這樣不斷帶團參觀，能一點一滴累積民眾對環境保護的意識。
有螢火蟲的地方代表有著乾淨的水源和生長良好的樹木，這也代表人與環境和諧共存，素吉的夢想是讓邦喀造成為螢火蟲棲息的小島。他說：「螢火蟲只是一種很小很脆弱的昆蟲，如果這樣微小的生物也能夠跟我們共處，人類的環境一定很不錯，我們可以告訴全世界的人，來到泰國首都曼谷，過河就可以來到這座小小的螢火蟲小島，那一定是個神奇的景象。」
但發展的浪潮席捲全球，邦喀造也不能例外，素吉觀察到，2020年開始因為道路拓寬，加設路燈，螢火蟲數量開始減少，不只道路工程，政府整治運河的工程也大大影響螢火蟲的棲息地，造成微生物和藻類減少，直接影響螢火蟲的生存。素吉嘗試和政府單位溝通，但開發工程仍然沒有停下來過，令素吉感到有點灰心。
邦喀造被稱為曼谷的綠肺，是因為廣大的綠化面積可以持續生產新鮮空氣，但若開發工程持續進行，綠化面積越來越少，素吉感到憂心忡忡。
雖然氣餒，但素吉不會放棄對保護環境的理想，「我只是很小一部分，但會繼續努力，讓大家看到環境的重要性」。素吉認為，如果邦喀造不再有螢火蟲，是一件很可惜的事情，「我不會放棄的，即使只剩下2、3隻，只要還可以恢復，我們就會靜待時機，每個人都一定能看到牠們的價值」。（編輯：陳惠珍）1110125
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