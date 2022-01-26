併購觸礁 聯合利華裁1500管理職、聚焦5產品領域

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國消費品業巨擘聯合利華今天宣布，將裁減約1500個管理職位，並將調整業務聚焦於5大產品領域。聯合利華先前一起併購案觸礁後，盼藉此強化成長，以及迎合一位積極投資者。

路透社報導，聯合利華（Unilever）旗下產品包括多芬（Dove）香皂和Magnum冰淇淋，全球約有14萬9000名員工。聯合利華表示，未來專注經營的產品領域，包括美妝與保健、個人護理、居家用品、營養和冰淇淋。

聯合利華說，這次行動已規劃一年。對手寶鹼（Procter & Gamble）3年前已採取類似改造行動。

分析師預估，聯合利華2月公布的全年淨利將呈現萎縮。在整個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，聯合利華因為原物料、人力和運輸成本全都攀漲而飽受衝擊。目前股價已自2019年的歷史高點回跌約1/4。

聯合利華執行長喬安路（Alan Jope）表示：「轉為專注在5類事業群，將讓我們更能回應消費者和通路趨勢。」

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聯合利華先前出價500億英鎊（約新台幣1兆8800億元）要收購英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）的消費保健品部門遭到拒絕後，上週實際上放棄收購案。這份提案普遍遭聯合利華股東批評太貴，且可能讓應付現有挑戰分心。

就在聯合利華放棄收購的幾天後，有報導傳出積極主義投資人佩爾茲（Nelson Peltz）的投資公司特里安合夥人（Trian Partners）已悄悄入股聯合利華，呼應它曾投資寶鹼並推動業務改變的行動。但這項消息尚未獲得特里安證實。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110125