F-35C戰機降落失敗墜落南海 美國海軍安排打撈

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國海軍今天表示，一架F-35C戰機本週發生降落事故落入南海，軍方正在安排打撈行動。

美國海軍表示，這起意外是昨天發生在航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）甲板上，造成7名美國軍方人員受傷，飛行員彈射安全逃生，但人受傷。

美國第7艦隊發言人海軍上尉林哥（Nicholas Lingo）表示：「我可證實的是，這架戰機在降落時撞上飛行甲板，接著落入海中。」

「美國海軍正在安排這架F-35戰機的打撈作業。」

對於有媒體未引述消息來源報導，這架戰機可能有落入中國手中之虞，林哥說：「我們無法揣測中華人民共和國對此事意欲為何」。

這是兩個多月來第2起與F-35戰機和航空母艦有關的墜機事件。

去年11月，英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航艦上一架F-35B匿蹤戰機，在執行例行任務時墜入地中海，飛行員彈射逃生後安全返回母艦。英國國防部表示，這架戰機隨後被打撈出水。

本月稍早，韓國空軍1架F-35A戰機在訓練過程中因電子系統與起落架故障，飛行員緊急以機腹迫降成功，成為全球首例。為此當局宣布整個F-35機隊暫時停飛，以待調查結果出爐。

2019年4月，日本一架F-35匿蹤戰鬥機墜入日本北部附近的太平洋海域，飛行員身亡。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110126