日高中生電車上規勸吸菸男子遭毆 網友讚勇敢

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本一名高中生日前搭乘電車時，看到車內有人在吸菸，上前規勸反遭毆成重傷，引發社會關注。不少網友稱讚高中生的勇氣，但鐵道公司建議，遇到類似情況應立即通知乘務人員。

日媒ABEMA TIMES報導，社會學者、日本東京工業大學副教授西田亮介說，這名高中生大概是認為應有人出面勸導他人遵守社會規範，不過，由於不知道對方是什麼樣的人，也不知道對方身上帶了什麼東西，這其實是「非常危險的狀況」。

JR東日本公司呼籲，乘客如果在車廂內發現令人困擾的行為，應馬上按下緊急按鈕（SOS按鈕）通知乘務人員。

TBS電視台報導，這起事件23日發生在JR宇都宮線電車內，28歲男子宮本一馬躺在「優先席」（保留給身障者、高齡者及孕婦等的專用座位）上，抽著加熱式香菸，被17歲高中生規勸後惱羞成怒，對高中生拳打腳踢。

警方表示，高中生因本身患有氣喘疾病，所以不喜歡造成身體不適的菸味；而嫌犯雖然坦承施暴，但辯稱是因為高中生挑釁。

日媒ENCOUNT報導，不少網友在網路上留言盛讚高中生的勇氣，也有人對附近乘客未阻止嫌犯施暴感到不滿，稱「附近裝作沒看見的大人真是丟人」。

不過，有網友認為，不應該接近危險人物；也有網友表示，應該明哲保身，不要用這種方式捲入麻煩。

面對在電車車廂內碰到糾紛時該如何應對，JR東日本公司負責人受訪表示，有的情況需要報警，但首要之務是按下車廂內部的緊急按鈕，並通知乘務人員等前來處理。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1110126