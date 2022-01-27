洛杉磯市擬禁挖石油 評估全面廢除油井

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）因污染危害居民健康，洛杉磯市議會今天投票決議，準備制訂法規，禁止區域內新的石油及天然氣開採計畫，評估在未來幾年逐步廢除現有油井。

洛杉磯以影視產業聞名，但100多年前，石油是讓這個區域繁榮起來的重要產業。涵蓋南加州的洛杉磯郡，現有5000多個油井，其中在洛杉磯市轄區內已經閒置或仍現役的油井有1000多個。

CNBC報導，大洛杉磯地區約50萬人居住在油井周邊，承擔苯、硫化氫、懸浮微粒、甲醛等空氣污染，其中黑人及拉丁裔占大多數。

經過環保團體訴求多年，洛杉磯市議會今天全票通過，對終止油井污染問題採取行動，包括將會擬定法規以禁止設置新油井，研議在未來幾年逐步淘汰現有的油井。

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市議員克里科里安（Paul Krekorian）向洛杉磯時報表示：「如果是在20世紀初期，在洛杉磯開採石油或許還有道理。但如今來到21世紀，我們已經變成一個大都市，挖石油當然沒有太大意義。」

加州獨立石油業者協會執行長濟爾曼（Rock Zierman）發表聲明：「關閉國內的能源生產，不僅導致加州人失業、減少用來支付重要服務的稅收，同時會讓我們更加依賴來自沙烏地阿拉伯和伊拉克的進口石油。」（編輯：高照芬）1110127