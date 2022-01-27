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疑起霧影響視線 日本12車高速公路追撞釀19傷

2022/1/27 12:53
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首都圈中央連絡自動車道（簡稱圈央道，類似台灣的高速公路）千葉縣木更津市路段，今天上午疑起霧影響視線發生12輛車追撞事故，總計造成19人受傷，所幸都無生命危險。

日本放送協會（NHK）報導，這起連環車禍發生在今天上午8時過後，行經圈央道千葉縣木更津市路段的12輛車不慎發生追撞事故。

消防單位表示，截至目前已在現場為19名傷者進行處置，其中有8名傷者送醫治療，但都沒有生命危險。

事故現場是雙向單線的直線道路，根據NHK赴現場空拍畫面，可看到多輛車撞成一團，汽車零件散落一地，甚至有部分車輛被推擠到對向車道。

相關單位從26日傍晚起對千葉縣內發布濃霧警報，警方表示，今天這起連環車禍剛發生後，有接獲「現場起霧」的通報。

警方研判可能是因為起霧影響行車視線，才會發生多車追撞事故，正進一步調查詳細狀況。

受到這起事故影響，圈央道木更津市的木更津東交流道到市原市的市原鶴舞交流道間，目前雙向車道暫時封閉。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110127

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