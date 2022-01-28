吉爾吉斯和塔吉克夜間交火2死 雙方達成停火

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中亞國家塔吉克與鄰邦吉爾吉斯邊界27日晚間爆發衝突，塔吉克28日表示，有兩名公民喪生、10人受傷，雙方目前已停火。（安納杜魯新聞社）

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克28日綜合外電報導）中亞國家塔吉克與鄰邦吉爾吉斯爭議性邊界昨晚爆發衝突，塔吉克今天表示，有兩名公民喪生、10人受傷，雙方目前已停火。

吉爾吉斯和塔吉克表示，在兩國具有爭議的邊界地區發生新一波致命衝突後，雙方已於今天凌晨達成停火協議。

法新社報導，吉爾吉斯與塔吉克去年就曾爆發衝突，造成50多人喪命，昨晚發生的暴力事件是自去年以來兩國間最血腥的衝突。

吉爾吉斯和塔吉克邊境居民經常在土地和供水問題上發生衝突，邊防部隊也常介入其中。

塔吉克國家安全委員會發表聲明說，最新一波的衝突導致「塔吉克有10人受傷，其中6人是軍人，4人是平民」。

吉爾吉斯國家安全委員會今天表示，已與塔吉克坦達成「全面停火」協議，雙方同意撤軍，協調邊境巡邏，並確保兩國之間的戰略性道路交通順暢；塔吉克稍後也證實，兩國達成停火協議。

吉爾吉斯衛生部今天表示，至少有11名公民受傷正在接受治療；緊急事務部則說，有近1500人從衝突發生地附近的村莊撤離。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1110128