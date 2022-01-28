路透調查：經濟學家憂通膨 下修今年全球成長預測

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（中央社印度班加羅爾28日綜合外電報導）路透社對經濟學家的意見調查顯示，專家預估今年世界經濟依舊會籠罩在通貨膨脹率高漲的陰影下，並擔憂需求減緩及升息速度可能比預期快，因此下修全球經濟成長預測。

這樣的看法與3個月前相比呈現「髮夾彎」，當時大多數經濟學家與央行官員看法一致，認為通膨升溫一部分是受疫情引發的供應鏈瓶頸影響，只是短期現象。

路透社本月對500多名經濟學家所做的最新季度調查結果顯示，針對訪問涵蓋的46個經濟體，專家對其中大多數提高今年通膨預測。

儘管經濟學家仍看好物價壓力能在2023年緩和，但對通膨的展望卻比3個月前更棘手。

在此同時，專家下修對全球經濟成長的展望。全球經濟去年成長5.8%，2022年預料將放緩腳步，成長率預估4.3%，較去年10月預期的4.5%微幅下修，部分原因包括利率與消費者物價升高。

明、後年的經濟成長率預期更低，分別為2023年3.6%及2024年3.2%。

回覆額外問題的經濟學家當中，近4成認為今年全球經濟的頭號威脅是通貨膨脹，另有近35%認為是COVID-19（2019冠狀病毒疾病），22%則憂心央行太快採取行動。

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德意志銀行（Deutsche Bank）首席經濟學家佛克爾茲-藍道（David Folkerts-Landau）表示：「發生意外的可能性提高了，2022年（全球經濟）若想要軟著陸，需要一些有利的假設成真，以及些許的好運。」他點名高通膨、供應鏈持續吃緊、疫情及國際政治情勢緊張等不安定因素。

路透社本月調查發現，經濟學家預期，24個主要國家央行當中，有18家今年至少升息一次，相比去年10月調查時僅11家。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110128