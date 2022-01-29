加拿大奧會：北京冬奧代表團5人確診COVID-19

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（中央社北京29日綜合外電報導）加拿大奧林匹克委員會今天表示，已到北京參加冬奧的加國代表團，有5名團員驗出了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

不過加拿大奧會並未透露，5名確診者究竟是選手、隨行支援人員還是官員。

法新社報導，加國奧會昨晚發表聲明說：「目前在北京的246名代表團團員當中，有5人已接受COVID-19防治安排。」根據國際奧會的防疫規定，確診者必須離開代表團接受隔離。

國際奧會醫學專家小組主席麥克羅斯基（Brian McCloskey）在北京的記者會上表示，這些病例並不令人意外。他說：「我們預期加拿大運動員的染疫比率，和目前加拿大國內的感染率一樣高。」

下月4日開幕的北京冬奧，將在嚴格的「閉環」系統進行，以確保外國選手、官員和媒體人員不會接觸到中國民眾。

根據當地籌辦單位數據，自本月26日以來，針對各國運動員和代表團其他團員所進行的5092次篩檢，共發現23例確診病例。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110129