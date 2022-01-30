想為地球盡心力 來頓氣候變遷餐

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）氣候變遷是近年來國際高度關注的議題，各國政府致力推動減碳政策。身為地球村一員的每個小村民也能為氣候變遷盡份心力，新年新希望，第一步何不從減少碳足跡開始的氣候變遷餐做起。

根據健康應用程式「營養應用」（Lifesum）的說法，「氣候素食」（Climatarian diet）的重點是使用以素食為基礎的本地採購產品，以減少碳足跡。Lifesum專門從事營養與生活方式醫學的醫師普爾德（Alona Pulde）向「今日美國報」（USA Today）表示，氣候素食不僅可以幫助地球，還能改善自身健康。重要的是減少動物性食品消費，特別是牛肉。

但蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）營養學家吉爾（Maggie Gill）則警告，應該適度執行氣候友好型飲食，因為人類需要均衡飲食，如果禁止飼養牛羊，人類將無法生產足夠的卡路里和蛋白質以養活全世界。

吉爾指出，以素食取代過多肉類也會對環境帶來極大影響，因為牛羊在生態體系中發揮重要作用，將人類無法食用的草轉化為優質蛋白質。

約翰霍普金斯大學宜居未來中心計畫（Johns Hopkins Center for a Livable Future）主管金（Brent Kim）也表示，會推薦以素食為基礎的餐飲，但當涉及到特定食物時，沒有一刀切的答案。重要的是要滿足民眾所處的地點，並考慮文化、口味偏好、營養需求與獲得不同食物途徑與經濟結構。

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儘管如此，專家仍推進可以在日常飲食中加入豆類、當地與當季時蔬與水果、全穀食品、堅果與像是葵花子等植物種子，以及雞肉，這都能減少碳足跡與碳排放，還能適度維持人體所需的優質蛋白質。

有建議多吃的，當然也有建議減少食用的，這包括氣體排放量極大的牛羊肉、破壞森林並造成水土流失的棕櫚油、水污染嚴重的養殖魚類、森林砍伐並大量用水的咖啡，以及耗水量大且侵蝕土壤的糖。（編輯：周永捷）1110130